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قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الندوات التثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب

الأحد، 28 مايو 2023 04:23 م
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الندوات التثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب القوات المسلحة المصرية
كتب زكى القاضى

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تنفيذاً لإستراتيجية تنمية الوعى الثقافى والوطنى لدى الشباب من الطلائع وطلبة الجامعات المصرية، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الندوات التثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجامعات العريش ودمنهور والمنصورة والسادات، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء وليد حامد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وعدد من رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس .
 
وشهدت الندوات تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية وتقديم مجموعة من الأعمال الفنية لطلائع مصر من النشء وطلبة الجامعات عكست روح الولاء والإنتماء ومستوى الوعى لديهم بحجم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة بشتى ربوع الوطن وبالمشروعات القومية العملاقة التى تم زيارتها خلال الفتره الماضية .
 
وأكد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوات على أن توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الحالية يعد أحد أهم ركائز الأمن القومى، مشيراً إلى ماتقوم به القيادة السياسية والقوات المسلحة وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لمجابهة تلك التحديات للحفاظ على الوطن وصون مقدساته .
 
واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم والطلبة المتفوقين فى المجالات المختلفة .

قوات الدفاع الشعبى

القوات المسلحة

خبر

الجامعات المصرية



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