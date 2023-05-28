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فحص أهالى قرى أبو حماد فى الشرقية بحملة 100 مليون صحة

الأحد، 28 مايو 2023 10:57 ص
فحص أهالى قرى أبو حماد فى الشرقية بحملة 100 مليون صحة حملة 100 مليون صحة
الشرقية - إيمان مهنى

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قامت الفرق الطبية بمديرية الصحة بالشرقية ،المشاركة في المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي، بالإدارة الصحية بأبوحماد، بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة للمواطنين والمواطنات، بالمناطق النائية بالتوابع والكفور والعزب، التابعة للإدارة الصحية، وتقديم الخدمة لكبار السن بالمنازل، بجانب تقديم التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من خلال مرور فرق التثقيف على منازل أصحاب الأمراض المزمنة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وذلك في نطاق قرى الأسدية، والشيخ جبيل، والبوزة، والعزب والكفور المجاورة لها، وذلك ضمن خطة العمل التي تم وضعها تحت إشراف المنسق العام للمبادرات الصحية الرئاسية بالمحافظة، ومدير الإدارة الصحية بأبوحماد، بهدف توصيل الخدمات الطبية للأماكن النائية وذات الطبيعة الخاصة، وتسهيلا على المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.
 
وأشار الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة،بأن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة تستهدف الفحص الطبي علي جميع السيدات من عمر 18 سنة ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات"، مع توفير مستلزمات العمل بها، وتخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، والأحرار التعليمي، والتي تقدم خدمات الفحص بجهاز الماموجرام، والسونار، وإجراء عمليات جراحية لإستئصال أورام الثدي، وتقديم العلاج اللازم.
 
وأضاف وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عام والمواطنين من عمر 18 حتي 40 عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لدي أصحاب الأمراض المزمنة، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين، وذلك بعد تدريب الفرق الطبية علي التعامل مع أجهزة قياس الكرياتنين في الدم، والدهون الثلاثية، والسكر التراكمي، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، والتأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين.
 
 

الشرقية

مديرية الصحة بالشرقية

حملة 100 مليون صحة

ابو حماد



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