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غلق مزلقان ميت نما بقليوب لأعمال الصيانة العاجلة.. والمحافظة تعلن البدائل

الأحد، 28 مايو 2023 08:42 م
غلق مزلقان ميت نما بقليوب لأعمال الصيانة العاجلة.. والمحافظة تعلن البدائل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت محافظة القليوبية، بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، غلق مزلقان ميت نما بدائرة مركز قليوب 10.200 كم، على خط القاهرة الإسكندرية، اعتباراً من غد الاثنين الموافق 29/5/2023، وذلك لقيام الهيئة بأعمال صيانة عاجلة وطارئة لمزلقان ميت نما.

وكشفت المحافظة، في بيان لها، أنه نظرا لأعمال غلق المزلقان أمام حركة المواطنين والسيارات فعلي المواطنين استعمال البدائل التالية لعدم حدوث أزمة مرورية أو حوادث، أولا كوبري مشاة ميت نما "للمشاة"، وكوبري الشرقاوية "دخول وخروج"، وكوبري الدائري لعبور السيارات، وذلك حفاظاً على حركة سير القطارات.

وناشدت المحافظة، المواطنين وقائدي السيارات بتوخي الحذر واستخدام البدائل المتاحة موجهة الاعتذار للمواطنين على التعديلات المرورية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة العاجلة.

 

 


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