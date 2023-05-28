اليوم السابع
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عاصمة السياحة العربية.. أسوان تجهز ملفا سياحيا وتنمويا لحصد لقب 2024 "صور"

الأحد، 28 مايو 2023 04:00 ص
عاصمة السياحة العربية.. أسوان تجهز ملفا سياحيا وتنمويا لحصد لقب 2024 "صور" جمال مدينة أسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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ينشر اليوم السابع،11 صورة للمشروعات الجارية بمدينة أسوان والمتعلقة بالتطوير والتجميل والتحديث ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، لتبرز جمال المدينة السياحية.
 
وتستعد أسوان لتجهيز ملف متكامل يساهم فى تعزيز فرص حصد لقب عاصمة السياحية العربية لعام 2024، لإبراز المقومات السياحية والبيئية والتنموية والإستثمارية، مع إظهار المزايا النسبية التى تتمتع بها أسوان لجذب السائح العربى، وخاصة فى ظل تفردها بالتنوع فى الحضارات والثقافات التى شهدتها أسوان عبر العصور.
 
وتسعى أسوان، للارتقاء بالمسارات والمزارات والمراسى والمعالم السياحية، والمحميات الطبيعية بجميع أنحاء المحافظة، وتوافقها مع الكود الخاص بحركة سير ذوى الهمم، وهو الذى يتواكب أيضاً مع تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات التى تصب فى صالح جذب المزيد من السياحة العربية، ولاسيما فى مجال السياحة العلاجية والبيئية.
 
وتعد أسوان قبلة ومقصداً للسياحة العربية فى ظل حالة الإستقرار والأمن والآمان، كما أن هناك خطة طموحة لتطوير آليات العمل فى السياحات العلاجية والترفيهية والسفارى والصيد لإقامة مراكز متخصصة فى الخدمات السياحية، وأنشطة متنوعة فى هذه المجالات بما يتوافق مع تطلعات السائح العربى.
 
وتسرع محافظة أسوان، بمعدلات تطوير مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، وكورنيش النيل الجديد بطول 13 كم، مع تلافى الملاحظات أولاً بأول، وخاصة فى الأجزاء التى تم الإنتهاء منها فى المستوى الأول للكورنيش القديم، وكذلك بعض الأجزاء فى الكورنيش الجديد، وذلك يتوازى مع تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بشرق وجنوب المدينة المرتبطة بكوبرى السيل العلوى، وأيضاً كوبرى خزان أسوان البديل، خاصة مشروع تطوير وتوسعة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم، مع تغطية مصرف السيل بطول 2530 متر، وهو الذى سيتوازى معه تطوير المدخل الجنوبى أمام مدخلى الكرور وعزبة العسكر، فضلاً عن منطقة معابد فيلة.
 
أرصفة الكورنيش
أرصفة الكورنيش

أسوان تتجمل ليلا
أسوان تتجمل ليلا

أشجار الزينة فى الشوارع
أشجار الزينة فى الشوارع

أعمال التطوير والتجميل
أعمال التطوير والتجميل

المراسى
المراسى

النوبة
النوبة

الهوية البصرية
الهوية البصرية

سوق اسوان السياحى
سوق اسوان السياحى

كبارى جديدة
كبارى جديدة

مدينة أسوان
مدينة أسوان

مشروعات النقل شرق مدينة أسوان
مشروعات النقل شرق مدينة أسوان

 


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