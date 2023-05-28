ضبط سيارة محملة بـ12 طن قمح قبل تهريبها على طريق القاهرة أسوان الزراعى

المنيا ــ حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، جهودها بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح، وذلك فى إطار تطبيق قرار السيد وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح ، وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أى مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

وفى ذات السياق، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إنه تم ضبط سيارة محملة ب12 طن قمح على طريق مصر اسوان الزراعى وتم توريدها لصومعة الشيخ فضل، وسيارة اخرى ربع نقل حمولتها 2 طن من القمح وعدم توريدها بغرض بيعها، وتم توجيه السيارة إلى صوامع قرية القيس وتوريد القمح واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز المنيا، أكد اللواء هانى بدوى رئيس المركز، أنه تم ضبط سيارتين محملتين بمحصول القمح بهدف الاحتكار، حيث تم إيقاف السيارتين وبالاستفسار عن الحمولة وخط سيرها، تبين أنها محملة بمحصول القمح بسعة 18 طن ببنى احمد الغربية بدون تصريح من مديرية التموين ولم يتم تسليم المحصول بالشون الحكومية المخصصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمه إلى مجمع مطاحن سلندرات المنيا التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى.