توريد 3461 طنا من محصول القمح لصوامع وشون الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية،أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 3460 طن و 926 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 494520 طن و 165 كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية .

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلي أنه يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2023 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على النحو الاتي:175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر ، 210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.

وناشد المحافظ الدكتور ممدوح غراب المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، مؤكدا علي أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.