صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأحد باستثناء "الموارد الأساسية" و"التعليم"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 4.7%، أعقبه قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، ومواد البناء بنسبة 3.9%، 3.5%، 3.4%، 3.1%، على التوالي، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.3%.

وقفز قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون بنسبة 1.8%، وزاد قطاعا العقارات، والبنوك بنسبة 1.6%، 1.5%، على التوالي، ثم قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%، 1%، 1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.5%، فيما تراجع قطاعا الخدمات التعليمية، والموارد الأساسية بنسبة 1.1%، 0.9%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.115 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92.2 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.42%، والعرب على 8.74%، واستحوذت المؤسسات على 23.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 14.9 مليون جنيه، 127.5 مليون جنيه، 46.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 7.8 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 179.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 17131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 20513 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 7163 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 3199 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 4788 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4085 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1287 نقطة.