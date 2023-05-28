اليوم السابع
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شون وصوامع المنيا تستقبل 350 ألف طن من محصول القمح بجميع المراكز

الأحد، 28 مايو 2023 02:22 م
شون وصوامع المنيا تستقبل 350 ألف طن من محصول القمح بجميع المراكز القمح
المنيا – حسن عبد الغفار

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أعلن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم الأحد بلغ 350 ألف طن و731 كيلو جرام، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية لموسم حصاد 2023، وذلك من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة، موجها بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.
 
من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

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اخبار المنيا

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