شعبة الأسماك: استقرار أسعار سمك البلطى عند 69 جنيها للكيلو

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 110 جنيهات، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 62 إلى 110 جنيهات، والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيه.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 50 إلى 70 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى 170 إلى 265 جنيها، السبيط 140 إلى 280 جنيها.

أما الجمبرى الجامبو 380 إلى 480 جمبرى مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 270 إلي 370 جنيها، والجمبرى مقاس 2 بلغ 160 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 160 جنيها.