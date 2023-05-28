سائق توك توك يكشف ملابسات إصابته بطلق ناري خلال محاولة سرقة بالإكراه في البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال سائق توك توك تعرض لإطلاق نار مما أسفر عن إصابته بمنطقة المرازيق في البدرشين، وذكر أن أحد الأشخاص حاول الاستيلاء منه على التوك توك، وخلال مقاومته، اطلق عليه النار، مما أسفر عن إصابته بطلق خرطوش في الفخذ الأيمن.

ولجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، بطريق أسيوط الزراعي، لتحديد هوية مرتكب الجريمة، كما تم فحص عددا من المشتبه بهم، لضبط الجاني.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شخص بطلق ناري، بمنطقة المرازيق في البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سائق توك توك تعرض لمحاولة سرقة بالإكراه، بطريق أسيوط الزراعي، وخلال المقاومة، أصيب بطلق خرطوش، وتم نقل السائق لمستشفى البدرشين المركزي وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.