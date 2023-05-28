رئيس جامعة المنصورة يتفقد الامتحانات بكليات العلوم والحاسبات والتجارة

الدقهلية ــ شريف الديب

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، اليوم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2022-2023 بكليات "العلوم، الحاسبات والمعلومات، التجارة"، وسط إجراءات تنظيمية وإدارية مشددة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

واستقبله بكلية العلوم الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم، الدكتور أحمد المحمود وكيل الكلية للتعليم والطلاب

واستقبله بكلية الحاسبات الدكتور مجدى زكريا عميد الكلية، الدكتور شريف بركات وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما استقبله بكلية التجارة، الدكتور طارق غلوش عميد الكلية، الدكتورة منى سيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور شريف خاطر خلال الجولة أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات متمنيا لأبنائه الطلاب عاما دراسيا موفقًا.

وقام خلال الجولة باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الامتحانات.

وأشاد بحسن سير العملية الامتحانية وتوافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الاختبارات، مع تواجد جميع العمداء ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان، وانتظام الطلاب داخل القاعات، والتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة وفاعلية بالتوازى مع العملية الامتحانية لسرعة إعلان النتائج.

كما شدد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أى إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الامتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات.