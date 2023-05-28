اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 08:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات مكثفة على المطاعم للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات والمعايير ببورفؤاد

الأحد، 28 مايو 2023 07:20 م
حملات مكثفة على المطاعم للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات والمعايير ببورفؤاد حملات مكثفة على المطاعم
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت إدارة شئون البيئة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، جولة للمرور على بعض محال تحضير المأكولات بنطاق المدينة للتحقق من مدى تطبيق الاشتراطات والمعايير الواردة بقانون البيئة، فضلاً عن مراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات وسلامة المنتجات الغذائية والنظافة العامة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين ونظافة البيئة المحيطة.

ومن جانبه، وجه اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، بإستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة المعنية لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق، وكافة محال تحضير المأكولات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مشدداً على بذل أقصى جهد لتكثيف المرور على جميع المحال بأنواعها ومكافحة الغش التجاري.
 
وتأتى تلك الحملات انطلاقا من دور مجلس المدينة الرقابى للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.
 
 
 

بورفؤاد

اخبار مصر

بورسعيد

رئيس مدينة بورفؤاد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة