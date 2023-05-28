حملات مكثفة على المطاعم للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات والمعايير ببورفؤاد

بورسعيد محمد فرج

أجرت إدارة شئون البيئة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، جولة للمرور على بعض محال تحضير المأكولات بنطاق المدينة للتحقق من مدى تطبيق الاشتراطات والمعايير الواردة بقانون البيئة، فضلاً عن مراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات وسلامة المنتجات الغذائية والنظافة العامة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين ونظافة البيئة المحيطة.

ومن جانبه، وجه اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، بإستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة المعنية لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق، وكافة محال تحضير المأكولات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مشدداً على بذل أقصى جهد لتكثيف المرور على جميع المحال بأنواعها ومكافحة الغش التجاري.

وتأتى تلك الحملات انطلاقا من دور مجلس المدينة الرقابى للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.