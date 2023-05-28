حلم بورسعيد يتحقق.. المحافظ: الدولة مسئولة عن إقامة استاد النادى المصري خلال 18 شهرا

بورسعيد - محمد عزام

حلم جماهير بورسعيد يتحقق بإنشاء استاد النادي المصري، بعد توجيهات الإنشاء على نفس الموقع القديم للاستاد، وهناك متابعات مستمرة من كافة الجهات التنفيذية بالوزارة والمحافظة لسير الأعمال الإنشائية.

وفي إحدى الجولات الميدانية للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استعرض مع مهندسي المشروع حجم الأعمال التي تمت حتى الآن، والتي بدأت بهدم الإستاد فى أغسطس عام 2021 واستمرت لمدة 10 أشهر، والتي تستهدف 48 ألف متر مربع جرى انتهاء 9000 متر مربع، بينما ستستغرق أعمال الأعمال الخرسانية 8 أشهر و10 أشهر التشطيبات والتجهيزات وسينتهي المشروع بالكامل خلال 18 شهرا.

واستمع المحافظ، لشرح تفصيلي حول مراحل العمل، كما إطمأن على توافر المعدات والامكانيات اللازمة لانتظام سير العمل، مشدداً على الإسراع في معدلات إنشاء ستاد النادي.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن هناك تواصل مستمر بينه وبين مستر كامل أبو علي، لمتابعة مستجدات النادي المصري وأعمال بناء استاد النادي الجديد، وبعث رسالة طمأنينة لجمهور النادي المصري قائلا "منذ أيام قليلة تواصلت مع مستر كامل أبو علي فهناك تواصل دائم، وذلك رداً على ما أثير من شائعات في هذا الشأن مؤخراً".

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو على وجهازه الفني ولاعبي النادي، على الجهود المثمرة وتقديم أفضل أداء لاسعاد جماهير، موضحاً أن النادي المصري كيان عظيم، ولا يجب أن ننساق وراء الشائعات، مناشداً جماهير المصري بالوقوف خلف النادي المصري ودعمه وعدم الإنسياق وراء الشائعات واللغط الذي يثيره البعض.

وصرح المحافظ، بأن بورسعيد تدعم إنشاء ستاد النادي المصري بمبلغ 260 مليون جنيه كمشاركة في بناء الاستاد الجديد، وتم دفع أول قسط بقيمة 50 مليون جنيه للشركة المسئولة عن الإنشاءات " شركة وادي النيل للمقاولات " قائلاً إن النادي المصري بمثابة الماء والهواء لأبناء بورسعيد فأهالي المحافظة يعشقون النادي المصري، وجميعنا نعمل للحفاظ على هذا الكيان في المقام الأول دون أي مصالح شخصية لأحد ".

ووجه المحافظ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بإعادة الحياة لاستاد النادي المصري، وإنشاء الاستاد في موقعه الحالي، مضيفًا أن المحافظة والدولة داعمة للنادي المصري دائما وهناك جهود مثمرة من كافة الجهات لسرعة الانتهاء من إنشاء استاد النادي المصري الجديد خلال المدة الزمنية المحددة، بالإضافة لإقامة فندق للاعبين على أعلى مستوى، مزود بكافة الخدمات اللازمة، قائلا إن الأحلام لاتنتهي، وسنفعل كل الخير لأهالي بورسعيد وجماهير النادي العظيمة.



أعمال الانشاء



ال محافظ جلال جولته بالموقع



الأعمال في المشروع



المحافظ مع العاملين بالموقع



المحافظ يستمع للمهندسين



المخافظ في المشروع_1



توجيهات المحافظ



جانب من الأعمال بالمشروع



جولة المحافظ بالمشروع



جولة المحافظ ف الاستاد



محافظ بورسعيد خلال جولته بالاستاد