حكاية أرخص إيجار لشقق توفرها الدولة بنظام الاستضافة لأهالى الشيخ زويد ورفح بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

وفرت الدولة شقق لعدد من المواطنين من أهالى مركزى رفح و الشيخ زويد ، المنقولين لمدينة بإيجار رمزى 100 جنيه شهريا بوحدات الإسكان الاجتماعى بحى السبيل غرب مدينة العريش.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن آخر دفعة تم تسليمها للمواطنين قبل أسبوع عددها 120 وحدة سكنية في العريش تم تخصيصها للمنقولين من رفح والشيخ زويد .

وأوضح محافظ شمال سيناء، أن الوحدات السكنية في حي السبيل بمدينة العريش، تشمل كل وحدة على ثلاثة غرف وصالة ومطبخ وحمام، مشيرًا إلى أنها المرحلة الثالثة، حيث تم بالمرحلة الأولي تسليم عدد 288 وحدة سكنية في منطقة العبور عام 2019 ، وتم بالمرحلة الثانية عام 2020 تسليم 1110 وحدة سكنية على المتقدمين من أهالي مركزي رفح والشيخ زويد عام.

وأضاف المحافظ أنه تم تخصيص الوحدات السكنية بنظام الإيجار الشهري "استضافة" حيث تتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيه من صندوق الإغاثة الفرعى لكل وحدة سكنية ، بينما يقوم المواطن بدفع مبلغ 100 جنيه شهريا نظير أعمال الصيانة.

وأشار المحافظ، إلي أنه تقدم للحصول على الوحدات السكنية عدد 561 شخصًا من بينهم 478 من مركز رفح و 83 من مركز الشيخ زويد، مطالبًا المستحقين بالحفاظ علي الوحدات السكنية وعدم التصرف فيها لغير الغرض المخصصة له وعدم تركها فارغة او تأجيرها للغير .

أعلن المحافظ عن إجراء مرحلة رابعة من وحدات الإسكان الاجتماعي في العمارات التي يجري رفع كفاءتها في حي السبيل بالعريش.

وأوضح أنه سبق الإعلان عن قيام المحافظة بتوفير وحدات سكنية من مشروع الإسكان الإجتماعي للأسر التي أضيرت بسبب الحرب علي الإرهاب، حيث يقوم المواطن بدفع قيمة رمزية لا تتعدى مبلغ 100 جنيه شهريًا مقابل أعمال الصيانة والخدمات المشتركة.