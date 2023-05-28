اليوم السابع
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جهود مكثفة بمباحث البحيرة لكشف غموض العثور على جثة شاب بكوم حمادة

الأحد، 28 مايو 2023 11:09 ص
جهود مكثفة بمباحث البحيرة لكشف غموض العثور على جثة شاب بكوم حمادة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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تكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة من جهودها من أجل كشف غموض  العثور على جثة شاب طافية بفرع نهر النيل المار بمركز كوم حمادة، حيث شهدت قرية علقام التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة عثور الأهالى على جثة لأحد الاشخاص على سطح مياه نهر النيل فى ظروف  غامضة.
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا  بالواقعة من شرطة النجدة.  
 
وبالفحص تبين العثور على جثة  أحمد. م.س .17سنة  مقيم بالمنوفية  طافية على سطح مياه فرع  نهر النيل  المار بمركز كوم حمادة بالبحيرة. 
 
وقامت قوات الانقاذ النهرى بانتشال الجثة من المياه   و نقلها  إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة. 
 
وكانت محافظة البحيرة قد شهدت العثور على جثة شاب  فى العقد الثالث من العمر بالقرب من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمنطقة النوبارية  فى ظروف غامضة. 
 
وبالفحص تبين عثور الأهالى  على جثة شاب يدعى محمد .ح.ح 33عام ملقى داخل أرض زراعية بالقرب من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. 
 
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى  بمستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة العامة .
 
 
 
 

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