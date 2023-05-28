جهاز تنمية المشروعات يقدم دورات مجانية لزيادة الإنتاجية

كتب إسلام سعيد

أعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يقوم بتقديم برامج تدريبية متنوعة لتطوير المشروعات الصناعية المصرية المتوسطة والصغيرة فى عدد من القطاعات الإنتاجية الهامة بهدف مساعدتهم على التوسع وزيادة الإنتاج ورفع كفاءة منتجاتهم وتطويرها مما يزيد من قدرتهم على التصدير.

وأوضح رحمى أن الجهاز يتعاون حاليا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، التي تعتبر واحدة من أكبر المؤسسات التنموية، لتنفيذ برنامج تدريبي متكامل للمشروعات الصناعية ضمن مشروع "الابتكار في القطاع الخاص"؛ مؤكدا أن الجهاز يحرص على التعاون مع مختلف الجهات الدولية والمانحة لإتاحة مختلف أوجه الدعم الفني لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والعمل على تنفيذ توجهات الدولة للنهوض بهذا القطاع والتركيز على المشروعات الصناعية ورفع قدراتها الانتاجية مما يساعدها على الاستقرار والتوسع وتوفير احتياجات السوق المصرية والوصول للأسواق الخارجية، ومن ثم الحفاظ على العمالة بها ومساعدتها في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة.

وأشار رحمى إلى أن الشراكة مع الجهات الدولية ومن بينها الوكالة الألمانية GIZ، تهدف لتهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات في مصر، وتعكس مدى ثقة تلك المؤسسات في الاقتصاد المصري وتقديرهم للفرص الواعدة التي تحظى بها المشروعات المتوسطة والصغيرة في التوسع والنمو في المستقبل القريب.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن لأصحاب الشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة وعملاء جهاز تنمية المشروعات التقدم للحصول على تلك الدورات بشكل مجاني في موعد أقصاه 31 مايو 2023، خاصة الشركات الصناعية أو الموردين في القطاعات الغذائية والكيميائية والهندسية وصناعة التعبئة والتغليف والطباعة، وذلك وفقا لعدة شروط من أهمها أن تكون الشركة قائمة ومسجلة وتعمل لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

ويمكن للشركات التي ترغب في الاستفادة من التدريب التقديم عن طريق الروابط الموضحة:

ترشيد استهلاك الطاقة والموارد قدم علي هذا البرنامج من هنا – آخر موعد للتقديم 31 مايو 2023

https://ee.kobotoolbox.org/BU1hfo99

التحول الرقمي قدم علي هذا البرنامج من هنا – آخر موعد للتقديم 31 مايو 2023

https://ee.kobotoolbox.org/WlV4QcxE

الإدارة المالية وكيفية الوصول للتمويل قدم علي هذا البرنامج من هنا – آخر موعد للتقديم 31 مايو 2023

https://ee.kobotoolbox.org/30A8e2qU

التأهيل لمعايير سلامة وجودة الغذاء (BRCGS, FSSC 22000) قدم علي هذا البرنامج من هنا – اخر موعد للتقديم 4 يونيو 2023

https://ee.kobotoolbox.org/iRh5qvBv