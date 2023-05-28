جنايات الزقازيق تجرى معاينة لموقع ضبط متهم بحيازة كمية كبيرة من المخدرات.. فيديو وصور

الشرقية فتحية الديب

انتقلت هيئة محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير زكى، وأمانة سر خالد إسماعيل، ويامن محمود، لإجراء معاينة تصويرية على الطبيعة، لموقع ضبط كمية من المواد المخدرة، بحوزة تاجر بقرية كفور نجم التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

أجرى رئيس المحكمة ومرافقيه معاينة تصويرية على الطبيعة لموقع الضبط، بحضور المتهم، وشاهدى الإثبات، وتم استجواب عدد من الشهود فى موقع المعاينة، وذلك فى إطار حرص هيئة المحكمة لجمع كافة الأدلة المتعلقة بالجريمة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيها.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كل من " ممدوح. م. أ " 39 عاما تاجر، ووالده "محمد. أ. م " 59 عاما، بالإتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول حال استقلاله دراجة نارية، وبحوزته جوال بلاستيكى بداخله 6 طرب لجوهر الحشيش المخدر، و3 لفافات لنبات البانجو المخدر، وسلاحين أبيضين، وذخيرة عبارة عن 4 طلقات خرطوش، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على هاتف محمول، ومبلغ مالى.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والذخائر للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والدراجة النارية لترويج المواد المخدرة على عملائه.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة.