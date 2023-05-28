جامعة السادات تدشن قافلة طبية فى قرية "عزبة الوكيل" ضمن حياة كريمة

ضمت القافله العديد من العيادات من(باطنة، جلدية، أطفال، التحاليل الطبية).

وأشاد "جعفر" نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالآداء الرائع لفريق عمل القافلة، وأثنى على مشاركتهم الفعاله والجهود المبذوله فى سبيل إنجاح القوافل، وبدء موسم جديد من المرحلة الثالثة من القوافل الشامله لخدمة أهالى القرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية في مراكز وقري المنوفية بركة السبع وتلا و شبين الكوم ، والسادات،(المرحلة الثالثة لمبادرة حياة كريمة ) كما أكد على إستمرار جامعة مدينة السادات فى تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للإستمرار فى تنظيم قوافل شامله بصفه دورية.

تم توقيع الكشف الطبي على المرضي بالمجان واجراء التحاليل الطبيه وبلغ إجمالى الحالات 113 حالة بواقع 22حالة جلدية ،50 حالة أطفال ، 22حالة باطنة ، 18 حالة تحاليل .