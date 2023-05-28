ضبط 1000 طن قمح محلى خلال حملات تموينية بأسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم ضبط ما يقرب من 1000 طن أقماح محلية خلال حملات مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق بين مديرية ومباحث التموين، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في الأسبوعين الماضيين ضمن خطة المحافظة لضبط المنظومة وتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وملاحقة المتاجرين بالقمح المحلي المحظور تداوله أو الاتجار فيه خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع كل من المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وممدوح حماد مدير مديرية التموين بالمحافظة والدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، حيث استعرض محافظ أسيوط، خلال اللقاء جهود مديرية التموين خلال الشهر الجاري حيث تم ضبط 26 مخزن بداخلها أقماح محلية فضلا عن 7 سيارات محملة أقماح بدون تصريح من مديرية التموين بإجمالي مضبوطات تصل إلى 1000 طن بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة أو استخدامها في الأغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام وتم توريد الكمية المضبوطة للصوامع والشون التخزينية التابعة للمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد المحافظ، على مسئولي التموين والزراعة بتنفيذ حملات توعية للمزارعين لتوريد محصول القمح وعدم تخزينه أو تداوله بطرق غير قانونية حرصاً على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمساءلة القانونية خاصة مع تشكيل لجان لحصر الكميات المزروعة ونسب التوريد وفقاً للبيانات الرسمية.

كما وجه اللواء عصام سعد، باستمرار تكثيف الحملات التموينية المشتركة بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لضبط الأسواق وإحكام الرقابة والسيطرة على توريد القمح المحلي والتأكد من عدم تداوله أو تخزينه وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".