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تعليم الدقهلية: لا شكاوى خلال ثانى أيام امتحانات الدبلومات الفنية

الأحد، 28 مايو 2023 02:05 م
تعليم الدقهلية: لا شكاوى خلال ثانى أيام امتحانات الدبلومات الفنية غرفة عمليات المحافظة
الدقهليه شريف الديب

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أدى اليوم الأحد طلاب الدبلومات الفنية بمدارس محافظة الدقهلية، امتحان اللغة الإنجليزية فترة أولى، وإدارة مشروعات زراعية فتره ثانية للشعبة الزراعية، وطلاب الشعبة الصناعية والتجارية والفندقية، فترة أولى اللغة الإنجليزية.
 
وتابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، من غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية سير العملية الامتحانية واطمأن على وصول صناديق الأسئلة والأوراق الامتحانية في الموعد المحدد لها بكل لجنة بالإدارات التعليمية.
 
وأكد شعبان، أن الامتحانات تسير سيرا حسنا وأن اللجان التزمت بالضوابط والتعليمات الامتحانية ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى بشأن الامتحان وأوضح وكيل الوزارة أن اليوم أدى 47 الف 262 طالب وطالبة (30361 صناعي و13042 تجاري و3232 زراعي و626 فندقي).
 
يأتي ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة سير الإمتحانات.
 
 

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