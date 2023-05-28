تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن الحركة الملاحية تسير بشكل طبيعي، وأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، تم خلالها تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و629 شاحنة و82 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 287 شاحنة و52 سيارة، كما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 342 شاحنة و30 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهم بوسيدون إكسبريس والحرية2 والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس، الحرية 2.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع و225 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1925 راكب بموانئها المختلفة.