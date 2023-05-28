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تداول أسئلة امتحان الدبلومات الفنية على جروبات الغش.. والتعليم تحقق

الأحد، 28 مايو 2023 09:20 ص
تداول أسئلة امتحان الدبلومات الفنية على جروبات الغش.. والتعليم تحقق امتحانات أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تداولت صفحات الغش الإلكترونى صور لامتحانات الدبلومات الفنية بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تتبع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الصور المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
وبدأت صباح  السبت الموافق 27 / 5 / 2023 الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية، (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وفق الجدول المعتمد، وذلك في مادتى اللغة العربية، والتربية الدينية، حيث انه قد أدى اليوم عدد (715432) طالب وطالبة الامتحانات في عدد (2542) لجنة بجميع النوعيات.
 
 
وصرح الدكتور محمد مجاهد – نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الامتحانات فى يومها الأول انتهت بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، كما أكد على تحقيق الانضباط والنظام وباتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.
 
 
كما تواصلت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء للامتحان، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.
 
 
 
 

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