اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مايو 2023 04:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم" تحقق فى واقعة فتح مظروف أسئلة بالخطأ لطلبة الدبلومات الفنية بقنا

السبت، 27 مايو 2023 04:10 م
"التعليم" تحقق فى واقعة فتح مظروف أسئلة بالخطأ لطلبة الدبلومات الفنية بقنا وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفني بأنه في إطار واقعة فتح مظروف الامتحان التحريري لمادة الرياضيات العامة لطلاب الدبلومات الفنية  اليوم داخل إحدى لجان محافظة قنا، بدلا من مظروف امتحان التربية الدينية للتعليم الصناعي، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الفور بإحالة المسئولين في المطبعة وكافة المسئولين المتسببين في هذا الخطأ للتحقيق العاجل بالشئون القانونية بالوزارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
 
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي تابع أيضا فور حدوث الواقعة، كافة الإجراءات الخاصة بتسليم امتحان مادة التربية الدينية لطلاب اللجنة مع منحهم الوقت المخصص للامتحان بالكامل، بالتوازي مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة، بالإضافة إلى طباعة الامتحان البديل لمادة الرياضيات العامة وتوزيعه في اليوم المخصص له وفقا لجدول الامتحانات.
 
 
 
 
 

امتحانات الدبلومات الفنية

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

جدول امتحانات الدبلوم التجاري 2023

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 pdf

موعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2023

امتحانات الدبلوم الزراعي 2023

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الترم الثاني

جدول امتحانات دبلوم صنايع قسم كهرباء 2023

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الترم الثانى

امتحانات دبلوم تجارة 2023

امتحانات الدبلومات

اليوم السابع بلس

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

تداول امتحانات الدبلومات

تداول أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية

تداول أسئلة امتحان الدبلومات



الموضوعات المتعلقة

التعليم: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محاولات الغش بامتحانات الدبلومات الفنية

السبت، 27 مايو 2023 03:58 م

ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية ينطلق فى المحافظات.. وكلاء التعليم يشكلون غرف عمليات لمتابعة دعم الطلاب.. ويقودون جولات مكوكية على اللجان لمتابعة 760 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.. صور

السبت، 27 مايو 2023 02:30 م

وفاة مدرس خلال امتحان الدبلومات الفنية فى دمياط

السبت، 27 مايو 2023 01:23 م

محافظ بنى سويف: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية لـ28 ألف طالب

السبت، 27 مايو 2023 12:50 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة