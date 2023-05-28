تحرير 26 محضرا لمخابز بالبحيرة وضبط لحوم ودواجن غير صالحة فى المنيا

المحافظات - ناصر جودة- حسن عبد الغفار

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير26 محضرا لمخابز بلدية بمركزى دمنهور وابوحمص لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية.

من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددا على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، 11 مخالفة خلال المرور على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على المعروضات وضمان سلامة الغذاء.



من جانبه، أوضح اللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا، انه تم تحرير 11 مخالفة للحوم ودواجن تزن 39 كيلو جرام، حيث تنوعت المخالفات ما بين (لحوم مذبوحه خارج المجازر الحكومية، لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي، أجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي، عدم وجود شهادات صحية).



وأكد "بدوي" علي استمرار الجهود في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المنافذ، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.