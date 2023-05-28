"بورفؤاد" مدينة بُنيت على الطراز الفرنسي وتشتهر بجبال الملح.. صور

بورسعيد - محمد عزام

"بورفؤاد".. المدينة الاستثناء في محافظة بورسعيد لما تملكه من مقومات سياحية وموقع جغرافي فريد، وطقس رائع معتدل طوال العام، هذا بجانب أهميتها الصناعية من خلال ورش هيئة قناة السويس بالترسانة والتي يساهم عمالها في العديد من المشروعات القومية، هذا بجانب المعالم المميزة لها من شاطئ المدينة وجبال الملح والمجمع الإسلامي وغيرها.

لمحة تاريخية

أُنشئت مدينة بورفؤاد سنة 1920، وكان يقطنها في البداية حوالى 800 شخص من الأجانب الذي يعملون بورش شركة قناة السويس إلا أنهم كانوا يشعرون بالضيق لعدم توافر مقومات المدينة بها، من هنا كانت فكرة إنشاء مدينة بورفؤاد كي تكون مدينة مزودة بكافة الخدمات الترفيهية التى تساعد على المعيشة، صممت على الطراز الفرنسي الفريد، وافتتحت سنة 1926 وسميت بذلك نسبة إلى الملك فؤاد الأول والذي قام بإفتتاحها.

حي بورفؤاد

حي بورفؤاد أو الحي الهاديء، من أجمل أحياء بورسعيد يعتبر بوابة بورسعيد وأول النقاط المصرية داخل قارة آسيا، عبارة عن حديقة كبيرة مفتوحة، تحتوي على شاطيء يتميز بنظافتة ونقاء المياه به، وتستطيع رؤية السفن التى تدخل وتخرج من قناة السويس أثناء إستجمامك بالبحر، تستطيع الوصول إلى بورفؤاد عن طريق المعدية التى تستقلها للعبور إلى الضفة الشرقية من القناة .. والمعدية تعتبر أحد المزارات السياحية الهامة ببورسعيد ، يجري حاليا العمل على إنشاء قرى سياحية مطلة على ساحل البحر، كما يجري العمل على إنشاء مدينة ملاهي ضخمة وأدوار سينما ببورفؤاد .

موقع المدينة

ويحدها شمالا البحر المتوسط وشرقا منطقة شرق التفريعة والحدود الإدارية لشمال سيناء ومن الغرب المجري الملاحي لقناة السويس ومن الجنوب الحدود الإدارية لمحافظة الإسماعيلية.

معالم المدينة

تتعدد المعالم السياحية والإسلامية والأثرية أيضاً في هذه المدينة الصغيرة ما بين أكبر مسجد يطل على قناة السويس، وتمثال الملك فؤاد الذي يأتي في المقدمة، كما تأتي جبال الملح هي المعلم الأشهر، وكذلك شاطئ المدينة الرائع وطقسها المعتدل.

جبال الملح

اتخذت شهرة واسعة منذ سنوات قليلة مع التقاط عروسين ل"سيشن" داخل جبال من الملح تابعة للشركة في المنطقة الشهيرة باسم الملاحات، كمحاكاة لجبال الجليد في الدول الأوروبية، ومنذ وقتها وأصبحت ملاذ كل زوار بورسعيد من المحافظات المصرية، ومن بعض دول العالم أيضاً.

فيلات الهيئة

باتت فيلات هيئة قناة السويس، أحد أهم المزارات في مدينة بورفؤاد لما تملكه من طراز معماري فريد ومميز، والتي بُنيت من طريق مهندسين فرنسيين خلال فترة عملهم في هيئة قناة السويس، فكانت مخصصة للمهندسين والعمال الأجانب.

تمثال الملك فؤاد

يتواجد التمثال في مقدمة المدينة وبعد النزول من المعدية بمرسى مدينة بورفؤاد، وعلى بُعد أمتار من المجري الملاحي للقناة يقف عالياً هذا التمثال والذي تم ترميمه مؤخراً ليكون إحدى الأماكن التي يتخذ عندها الأهالي والزوار الصور التذكارية.

المجمع الإسلامي

يعد مسجد المجمع الإسلامي هو أكبر المساجد المطلة على مجرى قناة السويس الملاحي، ويتزين دائماً بالأنوار ذات الألوان الداهية خلال شهر رمضان المبارك، يتوافد عليه المئات يومياً

شاطئ بورفؤاد

يتميز شاطئ المدينة بهدؤه كونه يطل على عدد من الأندية والكافيهات، ويتم فيه تقديم جميع الخدمات الخاصة بالسياح والزائرين من شتي المحافظات المصرية.



المجمع الإسلامي



المدينة من الأعلى



المسجد الكبير خلال صلاة العيد



بورفؤاد



تمثال الملك فؤاد من أعلى