انطلاق مهرجان "أهلا بالعيد" بخصومات تصل 50% فى بورسعيد

ويقدم المهرجان عروض وخصومات تصل إلى 50% على المنتجات المعروضة بالمول، وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن مشروع مول الفرما ببورسعيد، يمثل إضافة للمشروعات السياحية والتجارية على أرض بورسعيد، ويساهم فى تحقيق الرواج التجارى والسياحى للمحافظة، كما يعد واجهة حضارية ومشرفة لبورسعيد تماشيا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد.

يذكر أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يعد من المشروعات الحضارية الواعدة فى المجال التجارى والسياحى ببورسعيد، ويقام على مساحة 15368 م2، ويتكون من دور أرضى وأول جراج بطاقة إستيعابية 100 سيارة ودور ثانى وثالث ورابع بمساحة كل دور 2600 م2، ويضم 150 محل متعدد الأغراض بمساحات مختلفة بالإضافة إلى دور خامس يضم عدد من المطاعم والكافيهات ومطاعم المأكولات السريعة ومناطق مفتوحة وكاميرات مراقبة، ومصاعد داخلية وأماكن ترفيهية، بما يساهم فى دعم وتنشيط القطاع السياحى.