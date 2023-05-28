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انخفاض كبير فى درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى من اليوم.. التفاصيل

الأحد، 28 مايو 2023 04:00 ص
انخفاض كبير فى درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى من اليوم.. التفاصيل درجات الحرارة
كتبت أسماء نصار

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تشهد درجات الحرارة اليوم الأحد انكسار على كل مناطق الوجه البحري والقاهرة بقيم تتراوح ما بين 6-7 درجات "وهي قيم كبيرة تزيد من مستوى التذبذبات الحرارية" لتكون الحرارة في الوجه البحري بين 25 – 31 درجة مئوية مع استمرارها ما بين 40 – 42 ° م في الأقصر وأسوان بالتحديد.
 
ومن المتوقع أيضاً تكاثف كبير في السحب الرعدية الممطرة على معظم مناطق الجمهورية وخاصة مناطق الصعيد وجبال البحر الأحمر ومدن القناة "السويس والاسماعيلية "ومناطق جنوب سيناء.
 
أوضح الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هذا الشكل من المناخ غريب عن أنماط الطقس في مصر في مثل هذا الوقت من السنة وهو أحد اشكال تداعيات تغير المناخ ولابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وحماية لبعض التراكيب المحصولية للفاكهة "المانجو – الزيتون – الموالح -  العنب – الرمان "– ومحاصيل الخضر الصيفية الورقية والثمرية – والمحاصيل الحقلية الصيفية في بدايات العمر "الذرة- الأرز- الصويا -الفول السوداني" – المحاصيل الشتوية في مراحل الحصاد "القمح -البطاطس – البصل – البنجر".
 
 

الزراعة

المناخ

الحرارة

امطار



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