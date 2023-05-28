اليوم نظر المعارضة الاستئنافية للمتهم بإصابة الطفل يوسف

كتب: عبد الله محمود - محمد أبو ضيف

تنظر اليوم محكمة جنح الطفل بالأميرية جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من الطفل المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي، في حادث تصادم بالحبس على حكم حبسه مدة 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري بالطريق بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أن المصاب يدعى يوسف في العقد الثاني من العمر وأصيب بكسور بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب إلى المستشفى، وقضت المحكمة بحبس المتهم 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه.