اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 04:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اليوم نظر المعارضة الاستئنافية للمتهم بإصابة الطفل يوسف

الأحد، 28 مايو 2023 04:00 ص
اليوم نظر المعارضة الاستئنافية للمتهم بإصابة الطفل يوسف محكمة - أرشيفية
كتب: عبد الله محمود - محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظر اليوم محكمة جنح الطفل بالأميرية جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من الطفل المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي، في حادث تصادم بالحبس على حكم حبسه مدة 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
 
كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري بالطريق بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أن المصاب يدعى يوسف في العقد الثاني من العمر وأصيب بكسور بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب إلى المستشفى، وقضت المحكمة بحبس المتهم 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه.
 
 
 
 
 
 
 

الطفل يوسف

تأجيل محاكمة

المعارضة الاستئنافية

محكمة جنح الطفل

اخبار المحاكم

أخبار الحوادث

محكمة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة