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اليوم.. كنائس زويلة تنظم احتفالية لإحياء مسار العائلة المقدسة

الأحد، 28 مايو 2023 03:00 ص
اليوم.. كنائس زويلة تنظم احتفالية لإحياء مسار العائلة المقدسة كنائس حارة زويلة
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل كنائس زويلة الأثرية بحى الجمالية، بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، اليوم الأحد الموافق 28 مايو المقبل، وذلك تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وحضور الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وكبارالمسؤولين فى السياحة والآثار ولفيف من الأباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة. 
 
تأتى الاحتفالية فى إطار خطة الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصرى، ولأول مرة فى تاريخ الكنيسة، سيتمالكشف عن صندوق أسرار زويلة الأثرى، والذى يضم رفات لبعض الأباء.
 
 
وتعد كنائس زويلة الأثرية من أقدم كنائس بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس القديسة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفينومزار القديس صليب الجديد، وديري السيدة العذراء.
 

الكنيسه الارثوذكسيه

كنائس زويله

العائله المقدسه

مسارات العائلة المقدسه



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