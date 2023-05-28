المعاينة تكشف تفاصيل مصرع عاملين خلال التنقيب عن الآثار بجبل بني يوسف

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة، لمكان حادث التنقيب عن الآثار، الذي أسفر عن مصرع شخصين، بمنطقة أبو النمرس، وتبين أن الحفر تم بمنطقة جبل بني يوسف، في شبرامنت بأبو النمرس، وأن الحفر وصل لعمق 50 مترا.

وتحفظ رجال المباحث على الأدوات المستخدمة في عملة التنقيب، وتم تعيين خدمة أمنية بمكان الحادث، لحين إجراء معاينة من جانب الجهة المختصة، لبيان احتواء المكان على آثار من عدمه، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخصين خلال أعمال حفر في أبو النمرس، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن عاملين انهارت عليهما حفرة خلال التنقيب عن الآثار، ما أسفر عن مصرعهما، وتم انتشال الجثتين، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.