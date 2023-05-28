المترو تعلن الفئات المسموح لها بتجديد الاشتراك فى الخط الثالث

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، الفئات التي يسمح لها بتجديد الاشتراك فى خط المترو الأخضر الثالث، وهى:

طلاب الصف الثالث الثانوي العام والفني والتعليم الجامعي

بالنسبة للفئات التي يسمح لها بالتجديد، الأوراق المطلوبة هي رقم الجلوس أو أي مستند يدل على الصف الدراسي وكذلك التعليم الجامعي

سيتم تجديد اشتراك الطلبة لمدة شهرين ابتداءً من يوم 27-5-2023 (بعدد 120 رحلة)

في حالة التجديد من تاريخ 24/6/2023 سيتم تجديد الاشتراك لمدة شهر واحد (بعدد 60 رحلة)

يتم إيقاف اشتراكات الطلبة نهائيا بنهاية عمل يوم الجمعة الموافق 30-6-2023

متاح للطلبة الرجوع لمكاتب الاشتراكات بالمحطات لمزيد من المعلومات.