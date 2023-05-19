اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مايو 2023 10:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. الخط الثالث للمترو يمد ساعات العمل استعدادا لمباراة الأهلى والترجى

الجمعة، 19 مايو 2023 10:00 ص
اليوم.. الخط الثالث للمترو يمد ساعات العمل استعدادا لمباراة الأهلى والترجى الخط الثالث للمترو
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تزيد الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، عدد ساعات عمل مترو الأنفاق، وكذلك عدد القطارات وذلك بالتزامن مع إقامة مباراة الأهلى والترجى التونسى مساء اليوم الجمعة.

 

وقالت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو: جاهزين باستعدادات خاصة لمباراة اليوم الجمعة، بين الأهلى المصرى والترجى التونسى، والفرق بين القطارات هيقل لـ 5 دقائق ونصف ويزيد عدد القطارات عشان توصلوا بسرعة.

 

وأكدت الشركة أن محطات المترو ستعمل حتى الواحدة صباحا بعد منتصف الليل، علما بأن المباراة ستقام الساعة 10 مساء. 

 

ونبهت شركة إدارة المترو، على مشجعى الدرجة الثالثة النزول فى محطة أرض المعارض، وعلى مشجعى الدرجة الثانية النزول فى محطة الاستاد، لتنظيم وتسهيل دخول المشجعين.

 

ويعتبر الخط الثالث للمترو أول شريان عرضى للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة (21 نفقى – 2 سطحى – 11 علوى) وقد تم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالى 24 كم (الأولى " العتبة – العباسية " بطول 4.4 كم بعدد (5) محطات نفقية - الثانية "العباسية – هارون " بطول 7.7 كم وعدد (4) محطات نفقية - الرابعة بطول 11.5 كم وعدد 10 محطات "4 نفقية + 6 علوية") وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة.

 

والخط الثالث للمترو هو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائى (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائى الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول فى محطة ناصر ومع الخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة عدلى منصور المركزية.

 


الخط الثالث للمترو

مترو الانفاق

المترو

مباراة الاهلي

الاهلي والترجي

مواعيد المترو



الموضوعات المتعلقة

وزير النقل يبحث إنشاء مصنعين لعربات السكك الحديدية والمترو والقطار الكهربائى

الثلاثاء، 16 مايو 2023 08:21 م

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات بالمناطق الصناعية واللوجستية لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير.. وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى لمكونات المترو

السبت، 13 مايو 2023 05:16 م

القومية للأنفاق تنهى المرحلة الأولى لمسار خط المترو الثالث أعلى "جامعة القاهرة"

الخميس، 11 مايو 2023 04:11 م

افتتاح محطة قطارات الصعيد يغير مستقبل منطقة بشتيل.. طرح المحال والإيجارات يوفران آلاف فرص العمل.. وإنشاء موقف وجراج متعدد يواجه خطر المواقف العشوائية.. وأنفاق للربط مع محطات المترو والشوارع الرئيسية.. صور

السبت، 06 مايو 2023 09:34 ص

مصر تسعى لتوسيع شبكة المترو لتصل بها إلى 246 كيلو مترا بدلا من 106.. أكبر شبكة فى العالم يصل طولها 743 كيلو مترا بالصين.. إنشاء أقدم الشبكات فى لندن عام 1863.. وهذه قائمة بأطول الخطوط وأقدمها فى العالم

الثلاثاء، 02 مايو 2023 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة