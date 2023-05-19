اليوم.. الخط الثالث للمترو يمد ساعات العمل استعدادا لمباراة الأهلى والترجى

تزيد الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، عدد ساعات عمل مترو الأنفاق، وكذلك عدد القطارات وذلك بالتزامن مع إقامة مباراة الأهلى والترجى التونسى مساء اليوم الجمعة.

وقالت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو: جاهزين باستعدادات خاصة لمباراة اليوم الجمعة، بين الأهلى المصرى والترجى التونسى، والفرق بين القطارات هيقل لـ 5 دقائق ونصف ويزيد عدد القطارات عشان توصلوا بسرعة.

وأكدت الشركة أن محطات المترو ستعمل حتى الواحدة صباحا بعد منتصف الليل، علما بأن المباراة ستقام الساعة 10 مساء.

ونبهت شركة إدارة المترو، على مشجعى الدرجة الثالثة النزول فى محطة أرض المعارض، وعلى مشجعى الدرجة الثانية النزول فى محطة الاستاد، لتنظيم وتسهيل دخول المشجعين.

ويعتبر الخط الثالث للمترو أول شريان عرضى للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة (21 نفقى – 2 سطحى – 11 علوى) وقد تم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالى 24 كم (الأولى " العتبة – العباسية " بطول 4.4 كم بعدد (5) محطات نفقية - الثانية "العباسية – هارون " بطول 7.7 كم وعدد (4) محطات نفقية - الرابعة بطول 11.5 كم وعدد 10 محطات "4 نفقية + 6 علوية") وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة.

والخط الثالث للمترو هو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائى (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائى الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول فى محطة ناصر ومع الخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة عدلى منصور المركزية.