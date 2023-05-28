المؤبد لربة منزل و5 أشخاص بتهمة قتل بقال وسرقته بالشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع، ومحمد سامى بده، وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 37424 لسنة 2022 جنايات مركز منيا القمح، المقيدة برقم 3840 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة المدعو أ م ع ت، 43 سنة، صاحب محل بقالة، مقيم في قرية تابعة لمركز منيا القمح، جثة هامدة بجوار مقابر قرية التابعة لمركز منيا القمح، وذلك إثر إصابته بطلق ناري.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: ي س إ ح ال، ورضا ف أ ع، وهيثم ح ع إ، وتامر س ع ال، وأحمد ف ع ال، ووليد س م ع، بينهم اثنين مقيمين في نطاق مركز منيا القمح وباقي المتهمين من محافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين المجني عليه، وأنه قد قام بتصوير مقاطع لها وهددها بها، فما كان منها إلا أن اتفقت مع باقي المتهمين على التخلص منه مقابل مبلغ من المال، إذ ترصدوا تحركات المجني عليه وعقب وصوله إلى محل الواقعة مُستقلًا دراجة نارية أطلق أحدهم عيارًا ناريًا من فرد خرطوش كان بحوزته تجاهه فأودى بحياته، وأن المتهمين قد تمكنوا من الاستيلاء على دراجته النارية وهاتفه المحمول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وسرقة المجني عليه.