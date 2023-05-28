اليوم السابع
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الكشافة وخورس الشمامسة ينظم موكبا لصندوق رفات آباء الكنيسة باحتفالية العائلة المقدسة

الأحد، 28 مايو 2023 07:52 م
الكشافة وخورس الشمامسة ينظم موكبا لصندوق رفات آباء الكنيسة باحتفالية العائلة المقدسة الاحتفال برحلة العائلة المقدسة
كتب: محمد الأحمدى

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قام فريق الكشافة وخورس الشمامسة بعمل موكب عظيم لصندوق رفات الآباء من مدخل الكنيسة حتى تم وضعه أمام الهيكل المقدس بحضور عدد من الآباء الكهنة. 
 
وتحتفل كنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية، بذكري دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، ذلك تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، وحضور نيافة الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وكبار المسؤولين فى السياحة والآثار ولفيف من الأباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.
 
تأتي الاحتفالية في إطار خطة الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصري.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العائله المقدسه

احتفاليه العائله المقدسه



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