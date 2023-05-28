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الصحة تكشف حزمة من النصائح الهامة للحماية من أضرار التقلبات الجوية

الأحد، 28 مايو 2023 11:31 ص
الصحة تكشف حزمة من النصائح الهامة للحماية من أضرار التقلبات الجوية الطقس -تقلبات جوية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للحماية من الأضرار الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية والتى تتمثل في : 
 
-يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط 
 
-ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية
 
- ينصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحــ ددها الطبيب
 
- يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق 
 
-استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخـ روج من المنزل بفترة كافية
 
-التأكد من غلق نواف المنزل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف
 
- شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين
 
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