اليوم السابع
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الصحة العالمية: 65 ألف طفل يموتون سنويا بسبب الأمراض المتعلقة بالتدخين

الأحد، 28 مايو 2023 01:27 م
الصحة العالمية: 65 ألف طفل يموتون سنويا بسبب الأمراض المتعلقة بالتدخين طفل يضع فى طبقه السجائر بدلا من الطعام
كتبت أمل علام

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تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للإقلاع عن التدخين يوم 31 مايو من كل عام، وبهذه المناسبة تشجع المنظمة المزارعين لزراعة المحاصيل الزراعية بدلاً من زراعة التبغ.

وقالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد لها، إن حملة مكافحة التبغ لعام 2023 تتخذ شعارًا جديدًا لها وهى "ازرعوا الطعام بدلاً من التبغ"، موضحة أن النيكوتين الموجود في التبغ يسبب الإدمان بشكل كبير وتعاطي التبغ هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وأكثر من 20 نوعًا مختلفًا أو نوعًا فرعيًا من السرطان، والعديد من الحالات الصحية المنهكة الأخرى.

 في كل عام، يموت أكثر من 8 ملايين شخص بسبب تعاطي التبغ، تحدث معظم الوفيات المرتبطة بالتبغ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي غالبًا ما تكون أهدافًا لتدخل صناعة التبغ وتسويقها بشكل مكثف.

وأضافت المنظمة، يمكن أن يكون التبغ أيضًا مميتًا لغير المدخنين، كما أن التعرض للدخان غير المباشر له دور في نتائج صحية ضارة، ما يتسبب في وفاة 1.2 مليون شخص سنويًا، ما يقرب من نصف جميع الأطفال يتنفسون هواءً ملوثًا بدخان التبغ ويموت 65000 طفل كل عام بسبب الأمراض المتعلقة بالتدخين غير المباشر، يمكن أن يؤدي التدخين أثناء الحمل إلى العديد من الظروف الصحية مدى الحياة للأطفال.

وأوضحت المنظمة، تحتوي منتجات التبغ المُسخَّن(HTPs) ، على التبغ وتعرض المستخدمين للانبعاثات السامة، والتي يتسبب العديد منها في الإصابة بالسرطان وضارة بالصحة، لا تحتوي أنظمة توصيل النيكوتين الإلكترونية (ENDS) ، المعروفة باسم السجائر الإلكترونية، على التبغ وقد تحتوي أو لا تحتوي على النيكوتين، ولكنها ضارة بالصحة وغير آمنة بلا شك، ومع ذلك، من السابق لأوانه تقديم إجابة واضحة عن التأثير طويل المدى لاستخدام التبغ المُسخَّن أو السجائر الإلكترونية.


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