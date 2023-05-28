السيطرة على حريق نشب بنخيل وحشائش شمال محطة سكك حديد مغاغة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق نشب بنخيل وحشائش وهيش، شمال محطة سكك حديد مغاغة فى المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل بهيش وحشائش ونخيل، على الجانب الشرقى لخطوط السكك الحديدية، شمال محطة سكك حديد مدينة مغاغة.

انتقل فريق الحماية المدنية، إلى موقع الحريق وتم إخماده دون امتداده للمناطق مجاورة.

وأسفر الحريق عن التهام عدد من النخيل، وبعض الفلنكات الخشبية دون أضرار بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وجارى التعرف على أسباب الحريق وحصر التلفيات.