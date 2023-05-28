اليوم السابع
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السيطرة على حريق ببرج سكنى من 10 طوابق فى الفيوم

الأحد، 28 مايو 2023 10:33 ص
السيطرة على حريق ببرج سكنى من 10 طوابق فى الفيوم حريق - أرشيفية
الفيوم ــ رباب الجالى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق هائل شب ببرج سكنى مكون من 10 طوابق بمدينة الفيوم، ولم يسفر الحريق عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق ببرج سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة دلة خلف حديقة الحيوان. وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والاسعاف إلى مكان الحريق، وتبين أنه شب بالطابقين الثانى والثالث، وتم إخماد النيران قبل امتدادها لباقى الشقق السكنية والعمارات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

الحماية المدنية بالفيوم

منطقة دلة بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم



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