السيطرة على حريق بأسطح 5 منازل وأحواش ماشية بقرية الشغب والدبابية بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، السيطرة على حريق فى عدد من أسطح 5 منازل وأحواش ماشية بقرية الشغب وأحواش الماشية بمنطقة الدبابية دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى بقرية الشغب وقرية الدبابية، يفيد بنشوب حريق فوق أسطح المنازل وأسطح أحواش الماشية بالمخلفات الزراعية ورواسب المواشى، داخل 5 منازل بها مخلفات وعروق وشون تبن، وحوالي 20 رأس من الطيور ملك "سعدية.ع.س" و"محمود.م.إ" و"عبد الحميد.م" و"عبد الحافظ.إ" و"وليد.ع" و"علوانى.ع"، وانتقلت 4 سيارات إطفاء لموقع الحريق قبل إمتداده لباقي المنازل المجاورة، وذلك دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما نجح الأهالى فى السيطرة على حريق نشب فى سيارة ربع نقل دبابة تحمل أرقام (1969 س ص ا) بيضاء اللون، ملك "سيد.م.ع" مقيم بقرية الحلة، ويقودها "عبده.ج.ح" مقيم بقرية الحلة، حيث نشب الحريق في السيارة نتيجة ماس كهربائى فى صفيرة السيارة، مما أدى إلى تفحمها بالكامل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

كما نجح رجال الحماية المدنية بمدينة إسنا فى السيطرة على حريقين الأول فى بنك إقراض بقرية الدير أدى لتلف محتوياته دون مصابين، والثانى نشب فى مزرعة دواجن بجوار دير الفاخورى على الطريق الصحراوى، مما أسفر عن نفوق 4000 كتكوت بعمر أسبوعين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى، يفيد بنشوب حريق فى مزرعة دواجن بقرية توماس 3 قبل دير الفاخورى وعلى مساحة 2 قيراط ملك "إبراهيم يوسف وطارق محمود" مقيمان بأصفون، مما أسفر عن نفوق 4 آلاف كتكوت بعمر أسبوعين داخل المزرعة، وتلف بعض الأجهزة والمعدات داخل المزرعة، كما نشب حريق آخر فى أحد بنوك الإقراض فى قرية الدير بمدينة إسنا، مما أسفر عن إتلاف أجهزة كمبيوتر ومكاتب ودولايب وأوراق مختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.