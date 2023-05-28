نفوق 4 آلاف كتكوت فى حريق مزرعة دواجن بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، السيطرة على حريقين، الأول فى بنك إقراض بقرية الدير، أدى لتلف محتوياته دون مصابين، والثانى نشب فى مزرعة دواجن بجوار دير الفاخورى على الطريق الصحراوى، ما أسفر عن نفوق 4000 كتكوت بعمر أسبوعين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى، يفيد بنشوب حريق فى مزرعة دواجن بقرية توماس 3 قبل دير الفاخورى وعلى مساحة 2 قيراط ملك "إبراهيم يوسف وطارق محمود" مقيمان بأصفون، مما أسفر عن نفوق 4 آلاف كتكوت بعمر أسبوعين داخل المزرعة، وتلف بعض الأجهزة والمعدات داخل المزرعة، كما نشب حريق آخر فى أحد بنوك الإقراض فى قرية الدير بمدينة إسنا، مما أسفر عن إتلاف أجهزة كمبيوتر ومكاتب ودولايب وأوراق مختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء أمس السبت، فى الجهة الخلفية لمحكمة الأقصر، وذلك دون مصابين أو خسائر بشرية، والبداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارا من أمن محكمة الأقصر بشارع خالد بن الوليد، يفيد بتصاعد ألسنة اللهب فى الجهة الخلفية للمحكمة والتى يوجد بها قاعات الجلسات، وانتقلت على الفور 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده للغرف والقاعات المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.