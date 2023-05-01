نقابة المهندسين بالإسكندرية تعلن عن أسماء الفائزين فى قرعة الحج

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودى ولجنة الرحلات برئاسة المهندس وليد ماضي، أسماء الفائزين فى قرعة الحج السياحى لعام 1444 هجريًا لكافة المستويات السياحية "الفاخر 5 نجوم والاقتصادى والاقتصادى تحسين 5 نجوم والبرى".

وهنأ الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية الفائزين فى قرعة الحج هذا العام متمنيًا لهم حج مبرور واقامة مميزة وسط اسرة نقابة المهندسين بالإسكندرية.

وقال المهندس وليد ماضى رئيس لجنة الرحلات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية ، انه فاز فى المستوى الاقتصادى تحسين 5 نجوم 40 مهندسا ، بينما فاز بالمستوى الاقتصادي 37 مهندسا، بينما فاز بالمستوى البرى 21 مهندسا والمستوى الفاخر 5 نجوم 7 مهندسين.

وأضاف أن نقابة المهندسين بالإسكندرية حرصت على تقديم الدعم اللازم وتوفير أفضل الأسعار للمهندسين وأسرهم من كافة المحافظات وليس مهندسى الإسكندرية فقط.

وتقدم "ماضى" بالتهنئة للفائزين بقرعة الحج لعام 1441هجريا، منوهًا أنه سيكون هناك لقاء لشرح المناسك وتوزيع هدايا الحجاج و التأشيرات.