السجن المشدد 10 سنوات لعامل قتل سيدة بسكين للانتقام منها فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ر.ص" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليها "ن.ب.ا" بأن طعنها بسكين بدائرة مركز طما للانتقام منها.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليها بعد طعنها بالسكين وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين المتهم والمجنى عليها فقام باستلال سكين والتعدى عليها وطعنها حتى فارقت الحياة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.