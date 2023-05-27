السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.