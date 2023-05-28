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السجن المشدد 10 سنوات لسائق بتهمة التعدي على طفلة بكفر الشيخ

الأحد، 28 مايو 2023 06:13 م
السجن المشدد 10 سنوات لسائق بتهمة التعدي على طفلة بكفر الشيخ محكمة- أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قضت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الرابعة برئاسة المستشار حسام محمد صالح رئيس المحكمة والدائرة الرابعة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، حمدي عبد التواب معوض وسكرتارية محمد خليفة، غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات لسائق مقيم بمركز بيلا لاتهامه بالتعدي على طفلة بالقوة وذلك في أحداث القضية رقم 2169 لسنة 2022 جنايات قسم بيلا، والمقيدة برقم 1063 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

كان المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال "ر.إ.م.ا"، 28 عامًا، سائق، مقيم مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ ، لمحكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أُسند إليه من اتهام.

وتبين من أمر إحالة المتهم للمحاكمة أنه في غضون عام 2015 بالمملكة الأردنية الهاشمية تعدى على طفلة المجني عليها "ر.ع.ب.ع"، جبريًا بالقوة والتهديد بأن استدرجها إلى محل عمله ثم جذبها وتعدى عليها. 

 

 

 


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