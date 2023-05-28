السجن المؤبد لشخصين متهمين بسرقة توك توك بالإكراه من سائق فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ع.ا" و شقيقه "م.ع.ا"، بالسجن المؤبد، لاتهامهما بسرقة المجنى عليه "ا.ح" سائق بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره بالتوك توك الخاص به استوقفه المتهمين وطلبا منه توصيلهما إلى أحد الأماكن وفى الطريق العام قاما بتهديده بسلاح ناري كان بحوزتهما واستوليا منه على التوك توك وفرا هاربين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.