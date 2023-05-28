الرئيس السيسي يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقى ويؤكد الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السفير أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق، ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم، في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه، مثمناً في هذا الصدد الدور البناء الذي يقوم به "عمار الحكيم" للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق.