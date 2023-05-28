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التموين تطرح الدقيق الفاخر على البطاقات بسعر 18 جنيها للكيلو.. التفاصيل

الأحد، 28 مايو 2023 07:00 ص
التموين تطرح الدقيق الفاخر على البطاقات بسعر 18 جنيها للكيلو.. التفاصيل قمح
كتب ـ مدحت وهبة

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تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على إتاحة العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، حيث يتم طرح كيلو الدقيق الفاخر المعبأ  بسعر 18 جنيها على بطاقات التموين، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى.
 
وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.
 
 
 

التموين

سعر الدقيق

الدقيق الفاخر على البطاقات

سعر الدقيق على بطاقات التموين

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