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البابا تواضروس يعود إلى أرض الوطن بعد رحلة رعوية استغرقت 20 يوما

الأحد، 28 مايو 2023 11:16 م
البابا تواضروس يعود إلى أرض الوطن بعد رحلة رعوية استغرقت 20 يوما وصول قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية/ عائدًا رحلة رعوية استغرقت 20 يومًا، زار خلالها الڤاتيكان وثلاث إيبارشيات قبطية فى أوروبا.
 
 
والتقى قداسته ببابا الڤاتيكان قداسة البابا فرنسيس وذلك بمناسبة مرور خمسين سنة على عودة العلاقات بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، وعشر سنوات على أول زيارة لقداسة البابا تواضروس للڤاتيكان.
 
 
بينما شملت الجولة الرعوية إيبارشية تورينو وروما، وإيبارشية ميلانو، بإيطاليا، إلى جانب إيبارشية النمسا.
 
 
جانب من الوصول
جانب من الوصول

نزول قداسة البابا
نزول قداسة البابا

وصول البابا تواضروس
وصول البابا تواضروس

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

وصول قداسه البابا

مطار القاهره الدولى



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