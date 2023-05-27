ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته كمية متنوعة من المخدرات

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى راكبا أجنبيا من أصل مصرى بحوزته كمية متنوعة من المخدرات منها قطعة حشيش داخل مكان حساس بجسده.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الملكية الأردنية القادمة من عمان استوقف إسلام ماهر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام ياسر إبراهيم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بتكليف سامى نبيل سامى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود مطحنة تستخدم فى تعاطى المواد المخدرة وكمية متنوعة من الشيكولاته مخلوطة بمخدر THC واكياس شفافة بداخلهم مواد بيضاء مخدرة مخبأين بين طيات الملابس وداخل حقيبة يد صغيرة بحقائب الراكب.

قامت المهندسة اميرة إسماعيل مأمور الجمرك باختبار المواد البيضاء اللون على جهاز كشف المخدرات وافادت بإيجابية العينة، تلاحظ لصبحى ربيع جابر مدير الجمرك ارتباك الراكب فقام بتكليف كل من أحمد محمد فوزى وياسر إبراهيم مديرى الحركة بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط لفافة بيضاء بداخلها قطعة من مخدر الحشيش.

قامت لجنة بجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات والتى بلغ عددها واحد كيس بداخله شيكولاتة مختلفة الألوان والأحجام مخلوطة بمادة THC المخدرة بوزن ٥٩٨ جرام، وواحد كيس شفاف بداخله جوهر الحشيش المخدر بوزن ٢٩ جرام، وواحد كيس شفاف بداخله مادة مخدرة بيضاء اللون بوزن ٤٨ جرام، وواحد كيس شفاف بداخله مكعبات من مادة مخدرة بيضاء اللون بوزن ١٣ جرام، واثنين كيس شفاف بداخلهما مادة MD الصلبة المخدرة، وطابع به مادة LSD المخدرة، ومطحنة تستخدم فى تعاطى المخدرات، وثلاثة اكياس فارغين مرقوم عليهم THC.

أمر صبحى ربيع جابر مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٦٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض على كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ٢، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى، وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.