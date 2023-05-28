اليوم السابع
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الأوقاف تطلق مسابقة اعرف قدر نبيك بجوائز قيمتها 200 ألف جنيه

الأحد، 28 مايو 2023 11:07 ص
الأوقاف تطلق مسابقة اعرف قدر نبيك بجوائز قيمتها 200 ألف جنيه وزارة الأوقاف

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أكدت وزارة الأوقاف، أنه فى إطار التعريف بالنبى (صلى الله عليه وسلم) وبيان أخلاقه وشمائله، ومن خلال مبادرةاعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم)" تطلق الوزارة مسابقة "اعرف قدر نبيك"، وتتضمن قراءة كتابى

- الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير

- مهارات التواصل الدعوى فى السنة النبوية طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير

مع كتابة بحث حول الدروس المستفادة من معاهدات النبى (صلى الله عليه وسلم) وتوثيق نصوص هذه المعاهدات من المصادر المعتمدة لها

الجوائز: 

الأول: جائزة 25 ألف جنيه بشرط الحصول على 75% في كل من الاختبار التحريري والشفوي .
الثاني: جائزة 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 70 % في كل من الاختبار التحريري والشفوي .
الثالث: جائزة 15 ألف جنيه بشرط الحصول على 65 %؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي .
الرابع : جائزة 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 60 %؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي .
عشر جوائز قيمة كل جائزة 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 55 %؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي .
عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 3 آلاف جنيه .  
خمسة وعشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الإنجليزية بشرط الحصول على 70 %على الأقل في تقييم البحث  . 
خمسة و عشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الفرنسية بشرط الحصول على 70 % على الأقل في تقييم البحث. 
والمشاركة مفتوحة للجميع من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأئمة والوعاظ والواعظات وخطباء المكافأة والمعلمين والمعلمات و الطلاب وغيرهم من كل من يريد المشاركة حبا في سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وعلى أن يتم التسجيل عبر الرابط التالي: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLqONpHaVHLtGJXGODegpccOqT9UUE2HqQ9gYViSVbaKNgvw/viewform?usp=sf_link
في غضون أسبوع من تاريخه وتسلم الأبحاث في موعد أقصاه 15/ 8 / 2023 م.

اعرف قد نبيك

وزارة الاوقاف

مسجد الحسين

الاوقاف



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